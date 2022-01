Laagste aantal faillissementen sinds 2000: "Beschermingsmaatregelen van overheid houden veel bedrijven recht"

In de laatste 20 jaar waren er nooit eerder zo weinig faillissementen. In totaal waren er 7.000 en dat is 13% minder dan in 2020. In West-Vlaanderen gingen er 600 bedrijven failliet. Dat blijkt uit cijfers van het studiebureau Graydon. "Ondanks alle tijdelijke steunmaatregelen van de overheid zien we dat een deel bedrijven zwaar in moeilijkheden zitten door de coronacrisis", vertelt Eric Van den Broele van Graydon.