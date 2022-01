Lector van hogeschool PXL doet racistische uitspraken tijdens online les: "Anno 2022 kan dit niet langer door de beugel"

De meningen van studenten zijn dan ook duidelijk: "Dit kan echt niet meer door de beugel", zegt Kadi. Ook student Ghislain Ndayizeye die de beelden op sociale media zette, is verontwaardigd. "Het feit dat de lector er een grapje over probeert te maken, en hoe niemand er iets over zegt, dat vind ik absurd."

De video deed al langer de ronde in de app Discord, in een gesloten klasgroep. "Ik kreeg de video via een vriend doorgestuurd en mijn verontwaardiging was zo groot dat ik het op Instagram deelde", aldus Ndayizeye.