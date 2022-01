Man opgepakt na stalking ex en spectaculaire politieachtervolging in Kortemark

In Kortemark heeft een man de afgelopen dagen het dorp op stelten gezet. De 43-jarige man uit Oostkamp was een tijd lang samen met een vrouw uit Eernegem. Maar hij kon het niet verdragen dat de relatie ten einde liep. Sinds december was hij zijn ex beginnen stalken en bedreigen. Hij bracht zelfs vernielingen en vandalisme toe aan haar huis. De vrouw was uiteindelijk zo bang dat ze besloot om in te trekken bij haar dochter in Kortemark. Daar verbrijzelde de man afgelopen maandag de ruit van het huis en vernielde hij haar wagen met een hamer.

De man kon op tijd wegvluchten voor de politie uit Kortemark. Daarna bleek dat hij nog een wagen van een familielid van zijn ex had toegetakeld in Eernegem. De politie had hem geseind, maar ondanks enkele meldingen kon hij die dag ontsnappen.