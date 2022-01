Markt in Mortsel viert 100ste verjaardag: "Mensen die vroeger als kind langskwamen, komen nu zelf met hun kinderen langs"

Op een eeuw verandert er natuurlijk heel wat. "Het marktplein is al eens heraangelegd. We staan nu op een andere plek. Tegenwoordig is het marktplein ook verdeeld in twee delen. Zo leer je nieuwe collega's kennen want je krijgt nieuwe buren en overburen. De digitalisering is ook heel ingrijpend geweest. Vroeger betaalde iedereen cash en kwamen vertegenwoordigers langs om je bestellingen op te nemen. Nu betalen klanten met payconiq en plaatsen we bestellingen online. Maar lieve klanten zijn hier een constante. Het is mooi om te zien dat mensen die zelf als kinderen langskwamen, nu hun eigen kinderen meebrengen."