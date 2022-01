Adrie Van der Poel predikt rust nu veldritseizoen van Mathieu erop zit: "Het heeft zeker ook zijn voordelen"

Vader Van der Poel weet wat zijn zoon doormaakt op dit moment en probeert hem de voordelen ervan in te zien: "Als vader kan je niets doen. Je laat het over je komen. Ik heb natuurlijk zelf ook periodes gekend waarin ik iets langer buiten strijd was en niet kon fietsen. Dat heeft z'n voordelen. Zo kan je al eens mentaal resetten. We proberen hem dat duidelijk te maken. De situatie is nu eenmaal zo. Hij moet in de mate van het mogelijke proberen te genieten van de mentale en fysieke rust."