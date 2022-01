Minder kerkelijke huwelijken en begrafenissen: “En dat heeft niet alleen met corona te maken”

Naast minder huwelijken zijn er ook minder begrafenissen in de kerk. “Het is echt in vrije val. Zeker in de streek rond Leuven merk ik dat het aantal kerkelijke begrafenissen miniem aan het worden is. Ik denk dat het nog maximaal 3 op de 10 is die nog kerkelijk begraven wordt. Afscheid nemen is voor veel mensen anders geworden. Men kijkt foto’s, haalt herinneringen op en draait liedjes.”