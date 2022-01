Na wereldrecord “trappen lopen”, gaat Kevin nu voor lange afstanden

Kevin Eulaerts uit Pellenberg en Rik Goris uit Veltem-Beisem behaalden in mei 2021 het wereldrecord "everesting". Ze liepen de trappen van de Montagne de Bueren in Luik op en af, de trap heeft 374 treden. Zo behaalden ze 26.544 hoogtemeters of drie keer de hoogte van de Mount Everest. Dit jaar staan er voorlopig geen nieuwe records op de planning.

“Dit jaar gaan we de zotte recordpogingen even parkeren”, zegt Kevin Eulaerts. “De focus bij mij ligt nu op lange afstanden afleggen. Op mijn programma staat nu een marathon, maar ook een tocht van 80 kilometer en één van 115 kilometer of 160 kilometer. Ik loop liever in de natuur, dan trappen op.”

