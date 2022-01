Opleiding douanedeclarant bij Syntra Sint-Niklaas primeur voor Vlaanderen: "Meer werk door Brexit"

Syntra Midden-Vlaanderen start over enkele weken met de nieuwe opleiding tot douanedeclarant (of "customs consultant"). Daar is grote nood aan, op dit moment is het zelfs een knelpuntberoep. Want binnen heel wat bedrijven in de Gentse en Antwerpse havens is de werklast door de Brexit erg gestegen en komt er veel meer bij internationaal transport van en naar Groot-Brittannië kijken. De nieuwe opleiding moet mensen klaarstomen om extra douaneformaliteiten op te vangen. Dat gebeurt meteen al op de werkvloer, in het bedrijf waar de kandidaat ook echt aan de slag zal gaan.