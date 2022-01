Oedelem pakt uit met skatepark in beton: "Veel duurzamer en het maakt minder lawaai"

In samenspraak met de jongeren van Beernem is er een gloednieuw betonnen skatepark op het sportpark Den Akker in Oedelem. Er was al een skatepark in Beernem, maar dat is gemaakt uit hout en metaal. Daardoor moet het ieder jaar opnieuw vernieuwd worden. Er was ook al langer vraag bij de jongeren naar een nieuw skatepark.

Ook de buren reageren tevreden op het nieuwe skatepark, want skaten op beton maakt minder lawaai dan op een houten of metalen skatepark. Schepen van Jeugd, Ruben Strobbe (CD&V) is fier dat hij zijn jongensdroom heeft kunnen waarmaken. "Als 10-jarige heb ik nog met anderen uit de stationsbuurt in Beernem gelobbyd voor een skatepark. Nu 25 jaar later ben ik fier dat ik mijn steentje kan bijdragen en dat er een echt betonnen skatepark is, waarvan niet alleen deze generatie, maar ook de toekomstige generaties gebruik kunnen maken." De officiële feestelijke opening volgt midden maart.