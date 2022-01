Ophef over forse uitspraak van Frans president Macron: "Ik wil de niet-gevaccineerden op stang jagen"

Macron zegt ook sterk in zijn schoenen te staan omdat de grote meerderheid van de Franse bevolking al gevaccineerd is. Een kleine minderheid wil dat nog altijd niet. "Hoe maken we die nog kleiner? Dat doen we, sorry dat ik het zeg, door hen nog meer op stang te jagen. Ik ben er niet voor om de Fransen te irriteren. Ik klaag de hele dag bij de overheidsadministratie als die hen blokkeert. Maar de niet-gevaccineerden, welja, die wil ik graag op stang jagen. En we zullen dat blijven doen, tot in den treure."