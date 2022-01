"Vrijwillig" vs. "gevaar voor openbare orde": rechtbank veroordeelt (opnieuw) voetbalfans die deelnemen aan "freefights"

De advocaten van de beklaagden gingen bij het vorige proces in mei voor de vrijspraak, ze benadrukten het vrijwillige karakter van de vechtpartijen. "Blijkbaar als mensen met elkaar vechten in een boksring mag het wel, en in een bos niet (...) Dit is ook niet heel anders dan bepaalde SM-praktijken waar soms ook mensen gewond bij geraken (...) Als je de redenering volgt, denk ik dat rugbywedstrijden ook afgeschaft moeten worden in het kader van de gezondheid (...) Met deze uitspraak is een grens verlegd over het zelfbeschikkingsrecht, waarvan we ons moeten afvragen of we dat wel willen", liet advocaat Omar Souidi toen verstaan die benadrukte dat de fans vrijwillig met elkaar op de vuist gingen.