PODCAST - Hoe komt het dat het geweld in Oost-Congo zelfs na 25 jaar niet opgelost geraakt? Deze week in Vranckx & Byloo

Hoe komt het dat het centrale bestuur, tegenwoordig onder leiding van president Tshisekedi, er niet in slaagt een vuist te maken tegen al dat geweld? Is het onkunde? Of zou het ook kunnen dat een heel klein beetje oorlog handig van pas komt voor dictators die aan de macht willen blijven? En voor het Westen, dat in naam van strategische en economische belangen vooral stabiliteit wil?