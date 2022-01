Ongezien protest in Kazachstan: regering stapt op, noodtoestand uitgeroepen in grote steden

In Kazachstan, in Centraal-Azië, komen mensen al dagen achtereen massaal op straat. Wat begon als woede over hoge brandstofprijzen, groeit meer en meer uit tot grootschalig protest tegen de overheid. In verschillende grote steden lopen de betogingen uit op hevige rellen. Massaal protest als dit is uitzonderlijk in de autoritair geleide voormalige Sovjetrepubliek. Het heeft al een resultaat opgeleverd: de regering is de voorbije nacht opgestapt. Maar dat blijkt niet voldoende te zijn om het protest te doen luwen, want ook vandaag is het bijzonder chaotisch in verschillende grote steden. In Nur-Sultan en Almaty is de noodtoestand uitgeroepen.