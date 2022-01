Reddingsactie in Assebroek, getuigen zagen auto in water liggen

Twee getuigen zagen een auto liggen in het water aan de Steenbruggebrug in Brugge. De hulpdiensten konden de wagen uit het water halen. Het is nog niet duidelijk hoe die in het water is terechtgekomen.

Met een reddingsbootje gingen de hulpdiensten op zoek naar eventuele slachtoffers in het water. Er werd ook gebruik gemaakt van een sonarboot, daarmee kunnen ze aan de hand van geluid voorwerpen onder water detecteren. In de wagen is een man van 41 jaar uit Brugge gevonden. Hij was de enige inzittende.