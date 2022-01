Steeds meer natuurorganisaties willen met een drone vogels opsporen in maaiveld: "Zo zorgen we ervoor dat ze niet weggemaaid worden"

Het gebruik van warmtecamera's om nesten te vinden in velden is in 1 jaar tijd verdriedubbeld. Eind 2020 is in Brakel een project gestart waarbij een dronepiloot in de hele provincie op zoek gaat naar vogelnesten en naar kleine dieren die zich schuilhouden in lange vegetatie. Door de dieren met de drone te lokaliseren, kunnen ze gered worden tijdens het maaien van de velden.