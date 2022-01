Duizenden gezinnen even zonder stroom in Zottegem, Merelbeke, Oosterzele en Gavere door grote panne 

In honderden straten in Zottegem, Merelbeke Oosterzele en Gavere was er deze voormiddag even geen elektriciteit door een vrij grote stroompanne. Bij duizenden gezinnen viel de stroom rond 8.00u uit. "De panne kwam er door een menselijke fout bij het schakelen. We hebben alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk een oplossing te voorzien", zegt Stijn Faelens van netbeheerder Fluvius. Rond 10.00u ging de stroom weer aan en was het probleem verholpen.

Hoe groot de gevolgen van de panne zijn voor bedrijven, winkels en andere voorzieningen in de regio is onduidelijk. "We begrijpen wel dat dit extra impact heeft, zeker nu mensen door de coronapandemie ook vaker telewerken", besluit Faelens.