Taxichauffeurs protesteren in Hasselt tegen huidige coronamaatregelen: "We verdienen amper iets"

Moors en zijn collega's willen dus meer steunmaatregelen, of een versoepeling van de huidige maatregelen. "Dat is onze oproep naar de regering. We vragen het op deze manier, omdat er in onze sector geen algemeen vakbondsorgaan is dat voor ons kan onderhandelen. Daarnaast richten we ons ook tot Europa. Het is tijd voor grensoverschrijdende afspraken, zodat er geen grote verschillen zijn tussen buurlanden", besluit Moors.