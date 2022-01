Canadese zanger The Weeknd brengt nieuw album uit in samenwerking met Jim Carrey

Na twee jaar wachten kregen fans te horen dat er op vrijdag 7 januari een nieuw album zal uitkomen van The Weeknd. De titel van het album is "Dawn FM" en de trailer ziet er alvast veelbelovend uit. Je ziet Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, omgetoverd tot mysterieuze oude man.

Het is niet de eerste keer dat de Canadees een metamorfose ondergaat. In zijn laatste album "After Hours" toonde The Weeknd zichzelf met een bebloed of vervormd gezicht. Benieuwd hoe Tesfaye dit keer van gedaante verandert? Bekijk het hieronder: