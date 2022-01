Toerisme Vlaanderen wordt eigenaar van de hele abdijsite van Herkenrode

Toerisme Vlaanderen is vanaf nu de nieuwe eigenaar van de hele abdijsite van Herkenrode in Hasselt. Vandaag is Toerisme Vlaanderen namelijk ook eigenaar geworden van het klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Eind vorig jaar verwierf het al het gedeelte van het domein dat in het beheer was van Natuur en Bos.