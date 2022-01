Kippen vermist en haan de nek omgedraaid: vandalen laten spoor van vernieling na in kerststal in Rijkevorsel

Vandalen hebben maandagnacht een spoor van vernieling gezaaid in het centrum van Rijkevorsel. Zo moesten onder meer een spandoek, kerstverlichting en een reclamebord eraan geloven, net als de plaatselijke kerststal met levende dieren.

"Toen ik langs de kerststal passeerde, zag ik meteen dat er iets aan de hand was. De draad van het kippenhok was stukgescheurd en de omheining was afgebroken. Er bleken dus al snel een aantal kippen vermist. We zijn dan verder gaan zoeken naar wat er nog gebeurd was en toen zagen we dat de nek van de haan was omgedraaid", zegt Bart Mertens, een vrijwilliger die instaat voor de kerststal.