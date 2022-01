Protest tegen komst asielcentrum in Dilbeek: "Al genoeg grootstedelijke problemen"

Politieke partij Vlaams Belang organiseerde het protest tegen het asielcentrum in Dilbeek. "Wij hoorden plots dat er een asielcentrum zou komen in de voormalige jeugdverblijven van de Kattebroekwijk", vertelt Kris Peeters, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Dilbeek. "De inwoners van Dilbeek zijn hierover te weinig ingelicht. Bovendien kampt Dilbeek al met een hoop problemen zoals verstedelijking, andere talen, gebrek aan plaatsen in scholen en in de kinderopvang. Dit kunnen we er niet bijnemen. De Dilbekenaar wordt buiten spel gezet", aldus Peeters.

Ook Kamerlid Dries Van Langenhove was aanwezig op het protest. "Dilbeek heeft al te veel grootstedelijke problemen", vertelt Van Langenhove. "Bovendien zit ons land vol. Daarom pleit Vlaams Belang voor het opvangen van vluchtelingen in de eigen regio en niet langer in Vlaanderen."