Vlinders worden te vroeg wakker uit winterslaap: "Ze dreigen te sterven als het opnieuw kouder wordt"

"Als zo'n warmere periode één keer voorvalt, is dat misschien geen ramp. Het wordt vooral erg als we in januari en februari nog zo'n zachte temperaturen krijgen afwisselend met vorst. Dan wordt het moeilijk voor de vlinders om zich daaraan aan te passen", gaat Veraghtert verder.

De voorbije dagen zijn er ook al muggen en zelfs kikkers en salamanders gemeld, die normaal ook in een winterslaap waren. Ook voor deze dieren is het moeilijk om opnieuw in een winterslaap te geraken. "Als deze situaties zich elke winter gaan voordoen, dan dreigen steeds meer dieren te sterven. De natuur herstelt zich wel, op voorwaarde dat er ook weer normale winters komen", besluit Veraghtert.