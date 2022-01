VS-Justitie: "Alle medeplichtigen aan bestorming Capitool vervolgen, ongeacht hun status"

Het voorbije jaar is juridische vervolging ingesteld tegenover 725 mensen die deelgenomen hebben aan de bestorming van het Capitool. Ongeveer 70 van hen zijn al veroordeeld en 165 van hen hebben bekentenissen afgelegd. De federale politie probeert nog steeds om enkele honderden deelnemers te identificeren en te vervolgen.

Een van de meest bekende vervolgden is voormalig stafchef van het Witte Huis en radicaalrechtse activist Steve Bannon. Die was niet aanwezig tijdens de feiten, maar wordt vervolgd wegens minachting van het Congres omdat hij in het parlement weigert te getuigen over zijn mogelijke rol bij de ophitsing van de bestormers.