VS legt sancties op aan president van Bosnië wegens "ondermijning van de vredesakkoorden van Dayton"

Dat complexe verhaal vergt enige uitleg. Sinds de vredesakkoorden van 1995 wordt Bosnië-Herzegovina geleid door een driekoppig federaal presidentschap. Dat bestaat telkens uit iemand van Servische, van Kroatische en van moslimafkomst. Daaronder bestaat de staat Bosnië-Herzegovina uit twee autonome deelstaten: de Republika Srpska (Servische republiek, niet te verwarren met het grotere buurland Servië) en de deelstaat die de etnische Kroaten en de moslims omvat.

Die erg ingewikkelde structuur moest het evenwicht tussen de drie grote bevolkingsgroepen van Bosnië bewaren en dat is relatief goed gelukt tot korte tijd geleden. Op aanzetten van Dodik dringen de Bosnische Serviërs nu aan op meer autonomie en de VS vrezen dat ze -met steun van Rusland- op die manier Bosnië en de Balkan in zijn geheel willen ontwrichten.

Dat brengt nare herinneringen naar boven aan de burgeroorlog tussen de drie bevolkingsgroepen in het land. Tussen 1991 en 1995 zijn toen 100.000 mensen gedood. De massale moordpartij die de Bosnisch-Servische milities onder moslims in Sarajevo hebben aangericht, was in de zomer van 1995 aanleiding voor de interventie van de NAVO en dat dwong de Serviërs tot de vredesakkoorden van Dayton.