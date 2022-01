Weg met de hitlerkever? Australische wetenschappers roepen op om "problematische" soortnamen aan te passen

Er zijn trouwens wel wat voorbeelden van zulke historisch bedenkelijke namen te vinden. Zo bestaat er een Australische bloemensoort, de Hibbertia, die genoemd is naar George Hibbert. Die Engelse amateurbotanicus maakte in de 18e eeuw een fortuin met de slavenhandel. Of er is het koraal Catalaphyllia jardinei, genoemd naar Frank Jardine, die in de 19e eeuw volop land stal van de oorspronkelijke inwoners van Australië, de Aboriginals.