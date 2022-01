CD&V wil het pedoseksuelen moeilijker maken om ooit nog te werken met minderjarigen: "Recidive te hoog"

CD&V wil het voor veroordeelde pedoseksuelen moeilijker maken om ooit nog aan het werk te gaan of vrijwilligerswerk te doen in een sector waar ze in contact komen met minderjarigen. Kamerlid Els Van Hoof diende daarvoor een wetsvoorstel in. "We willen het hen niet onmogelijk maken, maar werkgevers mogen op de hoogte te zijn", aldus Van Hoof.