AZ Diest leidt kinderen af tijdens medische behandelingen: "Zo zijn ze minder angstig en ervaren ze minder pijn"

In het Algemeen Ziekenhuis van Diest hebben ze een nieuw toestel gekocht dat kinderen rustig houdt wanneer ze lastige behandelingen moeten krijgen in het ziekenhuis. Het is een soort projector die een fantasiewereld in de kamer kan creëren.

"Qwiek.up is een toestel dat beelden projecteert op het plafond of op de muur", vertelt hoofdverpleegkundige Caroline Smeyers van de afdeling pediatrie in het AZ Diest. "We kunnen er verschillende belevingsmodules insteken of filmpjes die de kinderen zelf van thuis meenemen om ze af te leiden terwijl dat we onaangename en pijnlijke procedures uitvoeren zoals bloedafnames of wondzorg."