26 bewoners geëvacueerd na scheur van 8 meter in appartement in Harelbeke

In Harelbeke zijn afgelopen nacht 26 bewoners uit hun appartementsgebouw geëvacueerd. Omdat iets na middernacht één van de draagmuren in het appartement van Dimitri Bontinck op het gelijkvloers begon te scheuren. "Ik hoorde enkele luide knallen en dacht eerst dat er enkele flessen van mijn collectie wijn en champagne uit zichzelf ontkurkt waren. Maar toen ik de flessen ging controleren en niets kon vinden, hoorde ik het lawaai voor een tweede keer. Het waren precies geweerschoten of luide kanonknallen. Toen zag ik een scheur van 8 meter lang in de muur." Dimitri vertrouwde het zaakje niet en verwittigde de hulpdiensten.

Uit voorzorg werden in totaal 26 bewoners, onder wie ook enkele gezinnen met kleine kinderen geëvacueerd naar het OC Het Spoor. "Het gaat over een grote scheur van 8 meter op één van de draagmuren. Er was ook heel wat pleisterwerk losgekomen en dat baarde ons toch wat zorgen", vertelt majoor Philip Stichelbaut van de hulpverleningszone Fluvia. Deze nacht kwamen ook de architect van het gebouw en een stabiliteitsingenieur ter plaatse. Na een onderzoek concludeerden ze dat de stabiliteit van het gebouw niet werd aangetast. Rond 3.30 uur konden de bewoners dan naar hun flat terugkeren.