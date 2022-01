4 lichtgewonden na brand in familiebedrijf op industrieterrein Poperinge

Woensdagavond werd de brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand op het industrieterrein van Poperinge in de Europalaan. Omdat de toegangspoort nog gesloten was, konden de eerste ploegen niet onmiddellijk op het bedrijventerrein terecht. "4 mensen, die lichtgewond en bevangen waren door de rook, werden ter plaatse verzorgd en voor controle overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis", vertelt Kristof Louagie, communicatieverantwoordelijke van Brandweer Westhoek.

De brand gebeurde in het privégedeelte van het familiebedrijf Reizen Suffis. "De brand is ontstaan in één van de slaapkamers, waarschijnlijk ter hoogte van een matras. De slaapkamer zelf is volledig uitgebrand en het raam is ook gesprongen door de hitte", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). De flat is onbewoonbaar. In het reisbureau zelf is er rook- en waterschade. Het parket zal een deskundige aanstellen om de oorzaak van de brand te achterhalen.