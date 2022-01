Man die 50 euro steelt uit gevonden portefeuille in Deinze krijgt 50 uur werkstraf

In mei 2020 vond een man van 64 een portefeuille in een warenhuis in het centrum van Deinze. De portefeuille lag op de grond en de man nam er 50 euro uit. Dat is te zien op camerabeelden van de winkel. De man leek zich er niet bewust van dat hij ook gefilmd werd. Hij gooide de portefeuille achteraf niet weg, maar bracht ze binnen bij de bank om de bankkaarten zo te laten bezorgen aan de eigenaar.

Op basis van de camerabeelden werd de man opgespoord en kon de diefstal bewezen worden. De rechter geeft hem daarvoor nu een werkstraf van 50 uur. De man was al eerder veroordeeld voor diefstal.