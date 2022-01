Advocaten van Ghislaine Maxwell willen nieuw proces na onthullingen jurylid

In het verzoek beroepen de advocaten zich met name op artikels die de voorbije dagen verschenen in Britse media. Daarin vertelt een jurylid onder meer dat hij tijdens de beraadslagingen maar besloot de twijfelaars over de streep te trekken door te vertellen dat hij zelf als kind seksueel was misbruikt, en hen te te helpen denken vanuit het standpunt van de slachtoffers.

De verdediging ziet dit dan ook als "dwingende reden" om het proces opnieuw te laten plaatsvinden. "Volgens het jurylid beïnvloedde deze openbaring de beraadslagingen en overtuigde het andere juryleden om mevrouw Maxwell te veroordelen", klinkt het.

Het incident wordt alleszins serieus genomen door de openbare aanklager van Manhattan. Die stelt voor dat de rechtbank een onderzoek instelt en over een maand een nieuwe hoorzitting over de zaak houdt. Volgens de aanklager moet worden vastgesteld of het jurylid tijdens de jury-benoemingsprocedure, dus vóór het eigenlijke proces, heeft bekendgemaakt dat hij slachtoffer was van seksueel misbruik.

Na 40 uur beraadslagen, verspreid over vijf dagen, achtte de jury Ghislaine Maxwell schuldig aan vijf van de zes aanklachten tegen haar, waaronder die van sekshandel voor haar voormalige partner Jeffrey Epstein, die in 2019 in de gevangenis overleed. Maxwell kan een celstraf tot 70 jaar krijgen.