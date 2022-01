Agent misbruikt databank om vrouwen op te zoeken: 12 maanden cel met uitstel

De man werkte bij de politiezone Rupel toen er een klacht tegen hem werd ingediend bij de politiezone Berlaar - Nijlen. Een vrouw zei dat ze in maart 2016 werd opgebeld door een agent om een verklaring af te leggen als getuige. Toen ze zei dat ze niets van de feiten afwist, waarvan ze getuige zou geweest zijn, bleef de agent aandringen dat ze toch zou komen. Hij stuurde ook nog enkele Whatsappberichten. Uiteindelijk werd ze door hem verhoord, maar ook daarna bleef de agent berichten sturen.

De twee kregen uiteindelijk een relatie, maar die sprong enkele maanden later af, toen de vrouw besefte hoe hij aan haar gegevens was geraakt. Ze was ook te weten gekomen dat hij een vrouw en twee kinderen had.