Besparen in 2022 - "Kies niet meer voor aardgas en beperk je verbruik", zo kun je op je energiefactuur besparen

Wat als je een nieuwe warmte-installatie wil plaatsen? Blijft aardgas zo duur? Hoe werkt juist die warmtepomp? "Vanuit een klimaatoogpunt kan ik niet anders dan een warmtepomp die op elektriciteit draait, aanbevelen. Vanuit een financieel oogpunt kan je je inderdaad de vraag stellen wat het meest interessante is: gas of een warmtepomp."

Een warmtepomp is namelijk duurder dan een gasketel. Ook elektriciteit is voorlopig duurder. "Toch kan ik niet met een gerust hart gasketels aanraden. Er komt onvermijdelijk een taks op gas (vergelijkbaar met de koolstoftaks). Als het niet van Vlaanderen komt, zal het wel van Europa komen. In de toekomst wordt gas sowieso duurder. Elektriciteit zal relatief gezien goedkoper worden. En daar kan je nu best al rekening mee houden."

Er is een trucje om te kijken of jouw huis geschikt is voor een warmtepomp. "Een warmtepomp kan lukken als je de temperatuur van de gasketel of de verwarmingsketel laat zakken naar 50 graden, dus de temperatuur die je ketel naar de radiatoren stuurt. Doe dat een tweetal weken en kijk of je huis verwarmt. Blijft je huis warm? Dan kan je de gasketel perfect vervangen door een warmtepomp, want dan is je huis genoeg geïsoleerd."