Antwerpse kapper overweegt voorschot te vragen aan Nederlanders: "Ze komen te vaak niet opdagen"

"Het probleem zit vooral bij de mensen die langskomen in het salon en vragen of ze geknipt kunnen worden", legt hij uit. "Als we op dat moment volgeboekt zijn, maken we een afspraak later die dag wanneer er wel plek is. Maar vaak komen ze dan niet meer opdagen, omdat ze waarschijnlijk van kapsalon tot kapsalon gaan tot ze ergens meteen binnen kunnen."