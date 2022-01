Belgische sterrenkundige Eric Elst, ontdekker van meer dan 3.700 planetoïden, overleden

Als sterrenkundige was Elst een "exponent van een vorige generatie", zegt Philippe Mollet van Mira. "Het werk dat Elst, bij wijze van spreken, zelf met de hand deed, gebeurt tegenwoordig door geautomatiseerde systemen. Elst staat dan wel 'slechts' elfde in het klassement van grootste aantal ontdekkingen, maar wordt wel vooraf gegaan door zulke systemen en een trio van onderzoekers." Dat trio is het Nederlandse koppel Van Houten en de Amerikaanse astronoom van Nederlandse afkomst Tom Gehrels.

Elst was natuurlijk geen 19e-eeuwse astronoom, beklemtoont Mollet. "Maar hij beschikte evenmin over de volledig computergestuurde systemen die wetenschappers nu gebruiken", legt Mollet uit. "Voor wat nu vanuit een bureautje in pakweg Ukkel kan, moest hij op expeditie, naar bijvoorbeeld Bulgarije of Chili. Het spreekt voor zich dat naar de sterren kijken moeilijker is vanuit de Brusselse agglomeratie waar Ukkel ligt." Elst deed veel van zijn ontdekkingen aan het La Silla-observatorium van de ESO in het noorden van Chili en de Rozhen Sterrenwacht in Bulgarije.

Als persoon was Elst "zeker geen saaie wetenschapper", zegt Mollet nog. "Hij was gepassioneerd door zijn werk en een vrijdenker die ook over andere zaken dan astronomie een duidelijke mening had, soms ging hij zelfs in de richting van het flamboyante. Zijn brede interesses, bijvoorbeeld in klassieke muziek, blijken ook uit de namen die hij aan planetoïden gaf."

Het lichaam van Elst kan nog tot vrijdag gegroet worden bij de Volkssterrenwacht Urania in Hove, het afscheid staat gepland op zondag, ook bij Urania.