Vaccinatiecentrum Rotselaar organiseert "boosterprikdag" voor studenten

"Het is belangrijk dat we dat snel doen, want nu zitten de studenten nog niet volop in hun examenperiode", vertelt Werner Van Nuffelen, de verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum in Rotselaar. "Heel wat studenten zullen ook nog tijdens hun examens worden uitgenodigd. Maar je kan soms wat bijwerkingen krijgen als je je prik hebt gekregen, dus we willen zoveel mogelijk vermijden dat dat tijdens hun examens zou gebeuren." De studenten zijn nog tot 19u30 vanavond welkom in het vaccinatiecentrum. Je kan best wel vooraf even bellen of mailen om een afspraak te maken.