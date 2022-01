Brusselse politie sluit cafés na nachtelijke feestjes en neemt grote hoeveelheden lachgas in beslag

Een eerste feest vond in het centrum van de hoofdstad plaats. Enkele mensen die na middernacht betrokken waren geraakt bij een vechtpartij omdat ze in de bar niet werden binnen gelaten, richtten zich tot een politiepatrouille. Agenten gingen ter plaatse kijken. Ze stelden vast dat de gordijnen van de bar toe waren, maar dat er binnen veel volk aanwezig was. Na overleg met het parket werd besloten om het café binnen te vallen.

Op dat moment hadden een aantal mensen een raam aan de toiletten geforceerd en waren ze via de daken weggevlucht. In totaal werden er binnen nog 198 personen aangetroffen en geïdentificeerd. Het was de politie meteen duidelijk dat er in de zaak lachgas verkocht werd aan de aanwezigen. Op de tafels stonden lege en volle flessen lachgas. In totaal werden er 63 volle bussen lachgas in beslag genomen. In de kelder werden nog tientallen lege exemplaren teruggevonden.

Lachgas zorgt voor een euforisch moment maar kan ook gevaarlijk zijn. Sinds vorige jaar is de verkoop ervan aan minderjaringen verboden maar het duikt steeds vaker op op feestjes. Alle aanwezigen vertrokken na identificatie en de bar werd enkele dagen administratief gesloten.

Niet veel later die nacht werd iets buiten het centrum nog een tweede bar gesloten waar 122 mensen aanwezig bleken. Ook hier werd, naast het late openingsuur, een loopje genomen met de coronamaatregelen. Ook deze bar moest gedwongen een aantal dagen sluiten.