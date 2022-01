Nieuw seizoen van "Cobra kai" al in eerste week best bekeken Netflixreeks, maar karateclubs merken niet veel van succes

Het vierde seizoen van "Cobra kai" staat nog maar een week op Netflix, maar is daar nu al de meest bekeken reeks van het moment. In de week van 27 december tot 2 januari was de reeks goed voor 120.060.000 kijkuren. Hij stoot daarmee het tweede seizoen van "The witcher" van de troon, dat in dezelfde week 94.270.000 kijkuren haalde.