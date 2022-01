Fransen keuren voorlopig vaccinatiepas goed, tennisser Djokovic verzet zich tegen uitzetting in Australië

In Frankrijk heeft het parlement de vaccinatiepas goedgekeurd. De Fransen zullen dus voortaan gevaccineerd moeten zijn wanneer ze op café of restaurant willen.



Gisteren was de stemming nog uitgesteld na een interview van president Macron in Le Parisien. Hij had gezegd dat hij alle niet-gevaccineerden het leven zuur wil maken en dat veroorzaakte boze reacties in het parlement. Nu is de goedkeuring er toch. Het voorstel moet nog naar de senaat. Het is de bedoeling dat de vaccinatiepas vanaf 15 januari ingaat.



