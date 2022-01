Crombez beschuldigt minister Somers van onwettige tussenkomst bij privatisering thuiszorgdienst in Oostende

Crombez benadrukt dat er meer onderzoek nodig is naar de precieze gang van zaken in dit dossier. "We gaan dit nu verder uitzoeken in de gemeenteraad van Oostende. We zullen ook vragen dat dit in het parlement wordt uitgespit. Alle dossiers van minister Bart Somers moeten worden bekeken. Je kunt als lokaal bestuur niet meer zeker zijn of iets in orde is, als de minister niet meer de waarheid spreekt. We overwegen ook om naar de Raad van State te stappen"