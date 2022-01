Met huidige snelheid zijn er volgende week 50.000 besmettingen per dag, maar nieuwe teststrategie gooit alles overhoop 

Patrick Lacor, afdelingshoofd interne geneeskunde UZ Brussel, wijst er in "De ochtend" op Radio 1 dan ook op dat we voorzichtig moeten zijn om omikron als "mildere variant" te bestempelen. "We weten er nog niet heel veel over. Wat we wel weten is dat het een variant is die gemakkelijk verspreidt en herinfectie kan veroorzaken van mensen die al eens besmet waren", zegt Lacor. "Omikron maakt misschien de mensen niet meteen meer ziek, maar hij maakt wel meer zieken. En van die zieken zal toch steeds een deel ziekenhuiszorg nodig hebben."