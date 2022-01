De 'superbacterie' MRSA is lang voor het medisch gebruik van antibiotica al ontstaan bij egels

"Met sequencing-technologie hebben we het spoor gevolgd van de genen die mecC-MRSA zijn resistentie tegen antibiotica geven, helemaal terug naar toen ze voor het eerst verschenen zijn, en we hebben ontdekt dat ze er in de 19e eeuw al waren", zei doctor Ewan Harrison, een onderzoeker aan het Wellcome Sanger Institute en de University of Cambridge en een van de senior auteurs van de nieuwe studie.

"Onze studie wijst erop dat het niet het gebruik van penicilline was dat de oorzaak was van het verschijnen van MRSA, het was een natuurlijk biologisch proces. We denken dat MRSA ontstaan is in een overlevingsstrijd op de huid van egels, en dat het zich vervolgens verspreid heeft naar vee en naar mensen door direct contact", zo zei hij.

Eerder werd gedacht dat antibioticaresistentie in bacteriën die infecties bij mensen veroorzaken, een modern verschijnsel was, dat wordt aangedreven door het klinische gebruik van antibiotica. Het misbruik van antibiotica versnelt nu dat proces en resistentie tegen antibiotica neemt in alle delen van de wereld toe tot gevaarlijk hoge niveaus.