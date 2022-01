Geen verstrengingen of versoepelingen na Overlegcomité, coronabarometer moet perspectief bieden 

"Het is niet omdat het minder ziekmakend is, dat het ook onschuldiger is", benadrukte premier De Croo nadien. "Op individueel vlak is het risico dat men ernstig ziek wordt inderdaad kleiner. Maar als je het bekijkt op het niveau van een samenleving of een land, dan is het zo dat de impact in de zorg en in de scholen wel groot zou kunnen zijn doordat het virus zich sneller verspreidt."