Onbekend blijft vaak onbemind: ontdek hier meer over nieuwkomers en integratie in jouw gemeente 

Waar komen deze gegevens vandaan?

De eerste kaart werd gemaakt met gegevens van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Hun bevraging gebeurde in september en oktober 2020. In elke gemeente werd een groep bevraagd tussen 17 en 85 jaar oud die representatief is voor de rest van de gemeente op vlak van leeftijd en geslacht. Het is de bedoeling om in de toekomst ook voor Brussel gegevens over integratie te bundelen.

Resultaten uit een enquête zijn altijd een benadering. De werkelijke standpunten van een gemeente kunnen dus een paar procentpunten afwijken van de resultaten hierboven. Gemeenten vergelijken waarvan de resultaten heel dicht bijeen liggen, is dan ook niet terecht. Meer over die foutenmarge vind je hier. Wil je nog meer cijfers over je gemeente? Die vind je hier terug.

De tweede kaart werd gemaakt met gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel, dat werkt met informatie uit het Rijksregister. Meer daarover vind je hier.