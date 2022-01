Elektrische en hybride auto breken door, samen even populair als diesel met dank aan bedrijfswagen

Alle geëlektrificeerde auto's samen (volledig elektrisch, plugin-hybride en zelfopladende hybride) hebben nu een marktaandeel van 23,5 procent (9,2 procentpunt meer dan in 2020) en zitten de dieselmotor op de hielen.

In 2008, op het hoogtepunt, was 79 procent van de nieuwe auto's uitgerust met een dieselmotor. Sinds 2012 is diesel in vrije val tot een marktaandeel nu van 23,7 procent (-9,2 procentpunt). Het emissieschandaal bij Volkswagen, beter bekend als dieselgate, heeft het imago van de dieselmotor geen deugd gedaan. Maar ook de prijzen aan de pomp zijn geëvolueerd. De accijnzen op diesel en benzine werden door de regering-Michel gelijkgeschakeld in het voordeel van benzine, om de Belgen te ontmoedigen met diesel te rijden omwille van de uitstoot van fijnstof.