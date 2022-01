Wist je dat Driekoningen erg populair is in Spanje? "Het is de Spaanse Sinterklaas"

Vandaag is het Driekoningen. Die dag verwijst volgens het christelijke geloof naar de de drie wijzen die het kindje Jezus kwamen bezoeken met geschenken na zijn geboorte. In ons land is het een traditie geworden voor kinderen om deur aan deur te zingen, in ruil voor snoep. Sommige bakkers maken ook speciale taarten met daarin een boon verstopt. Wie de boon vindt, wordt volgens de traditie voor één dag tot koning gekroond.

Maar wist je dat de traditie in Spanje nog verder gaat? Daar is Driekoningen een groot kinderfeest, vergelijkbaar met Sinterklaas in ons land. "Los Reyes Magos" is er een groot gebeuren dat al de avond tevoren begint.

Bekende Lierenaar Alain Grootaers woont in Spanje en vertelt er meer over: "Driekoningen wordt hier al in de nacht van 5 januari gevierd, een beetje zoals bij Sinterklaasavond. Kindjes zetten 's avonds ook hun schoen om de dag erna cadeautjes te krijgen. Het ritueel is bijna helemaal hetzelfde."