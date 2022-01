Politie redt dronken man uit zee in De Panne: "We vonden hem aan de waterlijn in zijn onderbroek en T-shirt"

Volgens de politie Westkust belde een man rond 23.30 uur de hulpdiensten omdat zijn buurman in dronken toestand naar het strand was gelopen. De man zou voordien allerlei zaken in zijn eigen appartement hebben stukgeslagen. "Het gaat om een man van 30 jaar", zegt Geert Verslype van politie Westkust.

"In zijn appartement bleek hij inderdaad alles kapotgeslagen te hebben. We vonden ook bloedsporen. Onze politiemensen hebben de man aan de waterlijn op het strand gevonden. Hij had enkel zijn onderbroek en een T-shirt aan. De man was volledig onder water gegaan en was onderkoeld."

De MUG kwam ter plaatse. "We hebben hem kort gereanimeerd, maar dat bleek niet nodig te zijn. Hij zou zijn toestand hebben geveinsd. Hij was behoorlijk dronken en weerspannig tegenover onze politiemannen. Hij is onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is alles weer in orde met hem."

Zijn motief is nog niet bekend. Wellicht gaat het om relationele problemen.