Een tweede ophaalbrug moet files aan de Slijpebrug vermijden in Middelkerke

"Er is één groot probleem", duidt burgemeester Dedecker (Lijst Dedecker). "Iedereen die naar Middelkerke komt, moet over de Slijpebrug. Het verkeer op het kanaal is zo toegenomen, zowel met plezierbootjes als met economische vaart, waardoor er enorme files ontstaan. We hebben nu het voorstel gedaan om een tweede ophaalbrug te installeren op 200-tal meter van de bestaande brug. Hierdoor blijft er altijd één brug open, zodat het verkeer door kan. Het is de bedoeling dat we de weg die van de autostrade komt daarop kunnen aansluiten."