Eerste bewoners betrekken splinternieuwe wooncomplex van Nieuw Dak aan kerk Termien

In de maand januari krijgen de eerste bewoners van het nieuwe sociale woonproject aan de kerk van Termien hun sleutel. In 2015 kocht sociale woonmaatschappij Nieuw Dak het klooster van de paters Dominicanen naast de kerk in Termien met als doel er een nieuw wooncomplex te bouwen. “De paters wilden dat het klooster opnieuw een sociale functie zou krijgen”, legt Indenkleef uit. “Daarom hebben ze het aan onze verkocht. Ze vonden het belangrijk dat mensen die het minder breed hebben toch in Termien kunnen blijven en kwaliteitsvol kunnen wonen.”