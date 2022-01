Geen "Dancing with the stars" zaterdag: programma drukt pauzeknop in na meerdere coronagevallen

Geen probleem volgens het reglement van "Dancing with the stars": zieke kandidaten mogen maximaal één aflevering missen. “In de Britse versie van de show hadden ze onlangs ook te maken met een corona-uitbraak”, zei Barbara Salomon van Play4 daarover in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. “Daar werd beslist dat wie na z’n herstel tijdig de repetities kan hervatten, weer mag aansluiten in de volgende aflevering. Bij ons geldt dezelfde regel.”

In theorie zouden Vanwezemael en Gharib dus een week kunnen uitzieken, en was er zaterdag een liveshow mogelijk met de vier andere kandidaten: Yemi Oduwale, Jonatan Medart, Nina Derwael en prinses Delphine van Saksen-Coburg. Maar Play4 heeft toch beslist om het programma even te pauzeren, omdat er bij de ploeg van het programma nog coronabesmettingen zijn vastgesteld.